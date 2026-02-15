Israël : Netanyahu exige le démantèlement de la capacité d’enrichissement d’uranium iranienne pour tout accord entre les États-Unis et l’Iran

Lors d’une intervention prononcée dimanche 15 février devant la Conférence des présidents des organisations juives américaines, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu a insisté pour que l’Iran perde toute possibilité technique d’enrichir de l’uranium. Il a appelé à ce que la capacité même de mettre en oeuvre de tels processus soit supprimée.

Selon lui, la première exigence d’un éventuel accord avec Téhéran est l’évacuation hors du territoire iranien de tout matériau déjà enrichi. Pour M. Netanyahu, un compromis ne peut être envisagé tant que ces stocks restent sur place.

La seconde condition avancée par le dirigeant israélien est plus radicale que la simple suspension des activités : il réclame le démantèlement physique des centrifugeuses et des installations qui permettent l’enrichissement. Il a également demandé des mécanismes de contrôle robustes et ciblés, insistant sur la nécessité d’inspections approfondies, sans préavis et réellement dissuasives, plutôt que de simples vérifications formelles.

Autres demandes et poursuite des pourparlers

Il a par ailleurs élargi ses revendications au-delà du nucléaire, en sollicitant un accord couvrant le programme de missiles balistiques iranien et la neutralisation de ce qu’il a qualifié d’« axe de la terreur » forgé par l’Iran. Il visait ainsi les milices et mouvements soutenus par Téhéran dans la région, citant notamment les Houthis au Yémen, le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien.

Sur le front diplomatique, l’agence iranienne des Affaires étrangères a indiqué que le ministre Abbas Araghchi a pris la direction de Genève dimanche. Une nouvelle séance de négociations indirectes avec les États-Unis est prévue mardi, selon le ministère, sous l’égide du sultanat d’Oman, qui assume le rôle de médiateur pour ces échanges.