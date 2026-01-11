Accueil En Brève Israël lance un nouvel ordre d’évacuation avant des frappes au Liban

Israël lance un nouvel ordre d’évacuation avant des frappes au Liban

L’armée israélienne a émis dimanche 11 janvier un nouvel ordre d’évacuation visant un village du sud du Liban en prévision de frappes contre le Hezbollah, précisant qu’elle «attaquera prochainement une infrastructure militaire» du groupe à Kafr Hata, a déclaré en arabe sur X le porte-parole militaire, le colonel Avichay Adraee. L’Agence libanaise d’information a fait état d’une «série de frappes israéliennes violentes» sur les localités de Mahmudiyeh et al-Dimasqiyeh, de «plus de dix frappes» sur al-Bureij et d’autres frappes dans la région de Jezzine. Aucune victime n’a été signalée.