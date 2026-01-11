Israël lance un nouvel ordre d’évacuation avant des frappes au Liban
L’armée israélienne a émis dimanche 11 janvier un nouvel ordre d’évacuation visant un village du sud du Liban en prévision de frappes contre le Hezbollah, précisant qu’elle «attaquera prochainement une infrastructure militaire» du groupe à Kafr Hata, a déclaré en arabe sur X le porte-parole militaire, le colonel Avichay Adraee. L’Agence libanaise d’information a fait état d’une «série de frappes israéliennes violentes» sur les localités de Mahmudiyeh et al-Dimasqiyeh, de «plus de dix frappes» sur al-Bureij et d’autres frappes dans la région de Jezzine. Aucune victime n’a été signalée.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires