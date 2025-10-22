Israël confirme l’identification des corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich

En Brève

L’armée israélienne a annoncé dans la nuit du 21 au 22 octobre avoir identifié à Gaza deux corps d’otages comme étant ceux de Tamir Adar et d’Aryeh Zalmanovich. Tamir Adar, 38 ans, a été tué lors de l’attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich, âgé de 85 ans au moment de sa mort selon l’armée, était agriculteur et l’un des fondateurs du kibboutz Nir Oz; il était apparu en 2023 dans une vidéo diffusée par le mouvement islamiste palestinien affirmant qu’il avait fait une crise cardiaque, information qui n’avait pas pu être vérifiée, et sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.

