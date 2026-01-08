Accueil En Brève Israël condamne les raids syriens contre les Kurdes d’Alep

Israël a condamné, jeudi 8 janvier, le régime syrien pour ce qu’il a présenté comme des «attaques» contre la minorité kurde d’Alep, quelques jours après qu’Israël et la Syrie ont convenu d’un mécanisme de communication, une initiative inédite après des décennies de conflit entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a écrit sur X que «les attaques menées par les forces du régime syrien contre la minorité kurde dans la ville d’Alep sont graves et dangereuses», ajoutant que «la répression systématique et meurtrière exercée contre les différentes minorités de Syrie contredit les promesses d’une « nouvelle Syrie »».