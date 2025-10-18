Israël: Benyamin Netanyahu annonce qu’il briguera un nouveau mandat de Premier ministre aux prochaines élections

En Brève

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé, samedi 18 octobre au soir, qu’il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections. Invité sur Channel 14, il a répondu par l’affirmative à la question portant sur sa candidature au poste de Premier ministre pour le scrutin à venir. Chef du Likoud, principal parti de la droite israélienne, Netanyahu détient le record du plus long cumul d’années à la tête du gouvernement — plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996.

