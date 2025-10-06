Israël annonce l’expulsion de 171 activistes de la flottille humanitaire pour Gaza, dont Greta Thunberg

En Brève

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié sur X des photos montrant Greta Thunberg, accompagnée de deux autres femmes, à l’aéroport international Ben Gourion, près de Tel-Aviv, vêtues du survêtement gris utilisé dans les prisons israéliennes. Parmi les personnes expulsées figuraient des ressortissants de Grèce, d’Italie, de France, d’Irlande, de Suède, de Pologne, d’Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d’Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des États-Unis.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ