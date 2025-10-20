En Brève

Israël annonce la réouverture du passage de Kerem Shalom vers Gaza

Le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, a rouvert au lendemain d’une série de frappes israéliennes sur le territoire palestinien, a annoncé lundi 20 octobre un responsable de la sécurité israélien. Selon lui, Kerem Shalom a rouvert « en pleine conformité avec l’accord » de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Dimanche, Israël avait annoncé la suspension de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza « jusqu’à nouvel ordre », accusant le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu, accusation que le mouvement islamiste a niée, relate l’AFP.

