Israël affirme maintenir son offensive à Gaza-ville

En Brève

Le samedi 4 octobre, l’armée israélienne a annoncé poursuivre son offensive dans la ville de Gaza et a mis en garde les habitants contre tout retour dans la zone, alors que le président américain Donald Trump avait appelé à l’arrêt immédiat des bombardements d’Israël. Le colonel Avichay Adraee, porte‑parole de l’armée en langue arabe, a déclaré sur X que « les troupes israéliennes mènent toujours des opérations dans la ville de Gaza, et il est extrêmement dangereux d’y retourner » et a demandé aux civils d’éviter le nord et les secteurs où les forces sont actives, y compris le sud de la bande de Gaza.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ