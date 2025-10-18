Israël affirme avoir identifié le corps d’un otage israélien restitué le 17 octobre

En Brève

Le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé, samedi 18 octobre, avoir identifié le corps d’Eliyahu Margalit, un otage israélien décédé en captivité et restitué la veille par le Hamas. Selon le communiqué, l’armée israélienne a informé la famille que le corps avait été rapatrié en Israël et que son identification avait été achevée. Le texte précise qu’Israël ne fera «pas de compromis» et n’épargnera «aucun effort jusqu’au retour de tous les otages décédés, jusqu’au dernier», déclaration reprise par l’AFP.

