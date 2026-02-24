Isabelle Ithurburu dit partager avec François Bayrou un attachement au Béarn

Le 24 février 2026, la journaliste Isabelle Ithurburu célèbre ses 43 ans. Visage familier des écrans depuis son arrivée sur TF1, notamment à la tête du journal de 13 heures et de magazines, elle affirme un mode de vie ancré dans le Sud-Ouest et se présente loin des strass et du « bling-bling », un attachement qu’elle partage avec la figure béarnaise François Bayrou.

Révélée au grand public par ses passages sur les grandes émissions, Isabelle Ithurburu s’est imposée par un ton posé et naturel. Sa notoriété s’est élargie au fil des missions télévisées, sans pour autant modifier son discours public sur la simplicité et les racines familiales.

Plusieurs entretiens accordés au fil des années montrent qu’elle met régulièrement l’accent sur son enfance et ses origines : née à Pau, elle décrit le territoire béarnais comme un refuge et une source d’équilibre, loin de l’agitation parisienne.

Enracinement dans le Béarn et attaches familiales

Originaire de Pau, au cœur du Béarn, Isabelle Ithurburu évoque ce territoire comme parfois « un peu oublié » mais riche en traditions et en convivialité. Elle y retrouve nature, repas en famille et rythmes plus lents qui constituent, selon elle, un contrepoint à la vie médiatique.

Sa maison familiale est décrite comme un lieu de ressourcement où la présentatrice revient pour se recentrer. Elle affirme y trouver une « sérénité incroyable » et une authenticité qu’elle tient à préserver face à l’image parfois clinquante du monde télévisuel.

Le souvenir des midis passés en famille est régulièrement cité par la journaliste : ses parents, anciens agriculteurs devenus épiciers, fermaient la boutique pour regarder le journal télévisé ensemble, des moments qui ont contribué à éveiller son intérêt pour l’information et la télévision.

Ce lien à la terre et au quotidien familial explique, selon elle, le regard qu’elle porte sur son métier : une volonté de rendre la télévision accessible et proche des gens, fidèle à des valeurs transmises par sa famille.

La proximité avec François Bayrou est mise en avant autour d’une vision commune du territoire. L’ancien professeur de lettres et maire de Pau, décrit comme une figure politique du Béarn, partage avec la journaliste un attachement aux valeurs rurales et familiales et à une idée d’authenticité locale.

Les deux personnalités trouvent dans le Béarn un symbole d’ancrage qui, selon elles, n’a pas besoin d’artifices pour exister. Ce point commun nourrit un respect mutuel et une manière commune d’envisager la place de l’origine dans une carrière nationale.

Par ailleurs, Isabelle Ithurburu revendique un héritage culturel transmis par son père, notamment la culture basque à travers la danse et l’apprentissage de la langue, qu’elle continue de cultiver depuis son enfance.

Son organisation quotidienne conjugue désormais des allers-retours entre Paris, lieu des émissions et des tournages, et le Sud-Ouest, où elle veille à préserver ce lien familial et territorial.