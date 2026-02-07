Iran : Trump salue de « très bonnes » discussions qui se poursuivront la semaine prochaine

Vendredi, le président des États-Unis a salué le caractère positif des échanges tenus avec les représentants iraniens à l’issue d’une session diplomatique organisée à Oman. Interrogé par la presse à bord de l’Air Force One, il a décrit ces entretiens comme prometteurs et a annoncé que les discussions allaient reprendre au début de la semaine prochaine.

Le chef de l’exécutif a également estimé que Téhéran montrait une forte volonté d’aboutir à un accord, soulignant cet état d’esprit comme un élément encourageant pour la suite des négociations. Ces propos interviennent alors que Washington a renforcé sa présence navale dans le Golfe, une posture destinée à affirmer sa détermination dans la région.

Ce premier rendez-vous à Oman a donc été présenté comme une étape constructive, avec la perspective d’une reprise rapide des pourparlers. Selon le président, les délégations se retrouveront au début de la semaine prochaine pour poursuivre les échanges engagés.