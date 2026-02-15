Iran : Reza Pahlavi demande à Donald Trump une intervention militaire urgente

Reza Pahlavi, héritier du dernier shah renversé, a relancé dimanche 15 février un appel à Donald Trump pour qu’il ordonne une action militaire urgente en Iran, et il a de nouveau évoqué son souhait de prendre part à une phase de transition politique. L’intervention a été faite au cours d’une interview diffusée sur la chaîne américaine Fox News.

Selon M. Pahlavi, le chef de l’État américain devrait mesurer combien une opération rapide pourrait préserver des vies et contribuer à mettre un terme à ce qu’il qualifie de régime indésirable. Il multiplie ces derniers jours les exhortations à une mobilisation internationale contre la République islamique.

Il a par ailleurs insisté sur le caractère humanitaire, selon lui, d’une telle démarche : les Iraniens, tant à l’intérieur du pays qu’auprès de la diaspora, demanderaient avant tout un soutien extérieur afin d’éviter de nouvelles pertes humaines.

Proposition pour une transition

Reza Pahlavi s’est présenté comme une option pour diriger une transition en proposant d’articuler et de rassembler les forces démocratiques et laïques de l’opposition — qu’elles penchent vers une monarchie constitutionnelle ou préfèrent une république. Son objectif déclaré est de permettre un débat serein sur l’avenir politique, tout en confiant à la majorité du peuple iranien le soin de trancher lors d’un processus démocratique totalement transparent et contrôlé par des observateurs internationaux.

Ce discours arrive alors que, samedi, des manifestations massives ont eu lieu dans plusieurs villes du monde — Munich, Toronto, Melbourne et Los Angeles — où des centaines de milliers de personnes ont réclamé une intervention internationale contre le gouvernement de Téhéran. Pahlavi a salué ces rassemblements, se disant fier de voir ses compatriotes manifester une solidarité et une unité qu’il juge inédites.

Cependant, son positionnement ne fait pas l’unanimité : l’opposition iranienne demeure fragmentée et tous ses acteurs ne partagent pas l’idée de confier à M. Pahlavi un rôle de transition.