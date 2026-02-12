Iran : Netanyahu affirme que Donald Trump veut créer les conditions d’un bon accord

Lors d’un déplacement à Washington le 12 février, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a jugé que le président américain Donald Trump tente de créer un environnement favorable à la négociation avec l’Iran, tout en restant prudent quant aux résultats possibles.

Netanyahu a expliqué que l’action envisagée par l’administration américaine, combinée au fait que les dirigeants iraniens semblent avoir appris de leur précédente hésitation à sceller un accord, pourrait finir par rendre envisageable un compromis satisfaisant pour les parties concernées.

Il a aussi rappelé que la négociation ne se limite pas au dossier nucléaire : selon lui, il faut impérativement intégrer les problématiques liées aux missiles balistiques iraniens et à l’influence militaire de Téhéran via des forces soutenues à distance, citant entre autres le Hezbollah libanais, le Hamas et les Houthis yéménites.

Enjeux et tonalité diplomatique

La visite de Netanyahu à la Maison‑Blanche reflète une approche mesurée : il accueille l’initiative américaine mais marque des réserves sur sa portée. Son insistance sur l’élargissement du périmètre des discussions montre que pour Israël, la sécurité régionale ne peut être traitée par un unique volet technique.

Dans ce contexte, la stratégie américaine apparaît comme un mélange de pression et d’incitations visant à pousser Téhéran vers une position plus conciliante. Reste à savoir si cet équilibre suffira à convaincre les différents acteurs et à répondre aux exigences de sécurité que réclament les pays de la région.