Iran : l’ONU réclame une enquête indépendante sur les morts aux manifestations

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exigé vendredi une enquête « rapide, indépendante et transparente » après les morts survenues lors des manifestations qui secouent l’Iran depuis treize jours, appelant au respect du droit de manifester pacifiquement inscrit dans le droit international. Dans un communiqué, il s’est déclaré profondément préoccupé par les informations faisant état de violences, de morts et de destructions de biens et a insisté pour que les responsables de violations rendent des comptes conformément aux normes internationales. Il a par ailleurs dénoncé la coupure d’internet dans le pays, estimant que de telles mesures compromettent la liberté d’expression, l’accès à l’information, la documentation des atteintes aux droits humains et l’accès aux services essentiels et d’urgence. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti vendredi que l’Iran ne « reculerait pas » face à une vague de contestation grandissante, qui représente selon lui un sérieux défi pour la République islamique en place depuis 1979. Des ONG accusent les autorités d’avoir ouvert le feu sur des manifestants, faisant plusieurs dizaines de morts depuis le début de la contestation le 28 décembre.