Iran : faillite d’Ayandeh, l’une des principales banques privées

La banque Ayandeh, l’un des principaux établissements bancaires privés d’Iran, a été déclarée en faillite par l’État et ses actifs repris par une banque publique, une mesure considérée comme inhabituelle dans un pays dont l’économie souffre des sanctions internationales, rapportent les médias d’État. Fondée en 2012, Ayandeh — « avenir » en persan — disposait d’un réseau de 270 agences à travers l’Iran. Sur décision de la Banque centrale, la banque publique Melli reprend à compter de ce samedi les actifs de la défunte Ayandeh, la Banque centrale assurant que les déposants pourront récupérer leur épargne.