Iran : Donald Trump juge qu’un renversement du pouvoir «serait la meilleure chose qui puisse arriver»

Le 13 février, Donald Trump a confié à des journalistes qu’à ses yeux, un changement de régime en Iran représenterait l’issue la plus favorable. Cette déclaration intervient alors que les relations entre Washington et Téhéran restent tendues, notamment autour des activités nucléaires et des capacités balistiques iraniennes.

Interrogé sur l’hypothèse d’un renversement du pouvoir, l’ancien président a estimé qu’une telle évolution serait « la meilleure chose » pour la région. Il a souligné son exaspération face à ce qu’il décrit comme de longues discussions sans résultat concret entre les autorités iraniennes et la communauté internationale.

Trump a par ailleurs rappelé la durée de ces échanges diplomatiques, insistant sur le fait que des décennies de pourparlers n’ont pas empêché des pertes humaines, selon lui nombreuses. Son propos s’inscrit dans un contexte de vifs débats sur la manière de contrer l’expansion des programmes stratégiques iraniens.

Un discours qui ravive les tensions

La formule du dirigeant relance le débat sur l’approche à adopter vis‑à‑vis de l’Iran : privilégier la pression, la négociation ou, pour certains, des changements plus radicaux. Les discussions bilatérales et multilatérales concernant le nucléaire et les missiles de Téhéran peinent à aboutir, alimentant les critiques sur l’efficacité des moyens employés jusqu’ici.

En tenant ces propos devant la presse, Trump cherchait visiblement à mettre en exergue son impatience vis‑à‑vis des solutions diplomatiques prolongées, tout en ravivant les questions sur les conséquences humaines et politiques de décennies de tensions entre les deux capitales.