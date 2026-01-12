Iran : 580 morts dans la répression des manifestations, selon une ONG basée aux États‑Unis
Alors que les autorités irakiennes imposent un blackout sur les manifestations en Irak et que peu d’informations filtrent, l’ONG Hrana, basée aux États-Unis, estime que le bilan s’élève à quelque 580 victimes, dont plus d’une cinquantaine parmi les forces de l’ordre, et fait état d’environ 10 000 arrestations effectuées par les forces de sécurité.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires