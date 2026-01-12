Accueil En Brève Iran : 580 morts dans la répression des manifestations, selon une ONG basée aux États‑Unis

Alors que les autorités irakiennes imposent un blackout sur les manifestations en Irak et que peu d’informations filtrent, l’ONG Hrana, basée aux États-Unis, estime que le bilan s’élève à quelque 580 victimes, dont plus d’une cinquantaine parmi les forces de l’ordre, et fait état d’environ 10 000 arrestations effectuées par les forces de sécurité.