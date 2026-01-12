La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Iran : 580 morts dans la répression des manifestations, selon une ONG basée aux États‑Unis

Alors que les autorités irakiennes imposent un blackout sur les manifestations en Irak et que peu d’informations filtrent, l’ONG Hrana, basée aux États-Unis, estime que le bilan s’élève à quelque 580 victimes, dont plus d’une cinquantaine parmi les forces de l’ordre, et fait état d’environ 10 000 arrestations effectuées par les forces de sécurité.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
143 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
05:54 En Brève : Iran : le fils de l’ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple
05:43 En Brève : Donald Trump prêt à rencontrer Delcy Rodríguez, dirigeante par intérim du Venezuela
05:54 Iran : le fils de l’ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant