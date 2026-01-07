Accueil En Brève Iran: 2 morts, 30 blessés lors d’affrontements armés dans le sud-ouest (agence de presse)

Iran: 2 morts, 30 blessés lors d’affrontements armés dans le sud-ouest (agence de presse)

Une manifestation dans le sud‑ouest de l’Iran a dégénéré mercredi 7 janvier en affrontements armés avec les forces de l’ordre, faisant deux morts et 30 blessés, selon l’agence de presse Fars, au 11e jour d’une vague de contestation. D’après Fars, des commerçants manifestaient à Lordegan, à 455 kilomètres au sud de Téhéran, lorsque des émeutiers ont commencé à lancer des pierres contre les forces de l’ordre; parmi eux, des individus munis d’armes militaires et d’armes de chasse ont soudainement ouvert le feu sur la police, précise l’agence, qui n’indique pas si les personnes tuées étaient des policiers ou des manifestants.