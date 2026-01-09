Investir au Venezuela « impossible en l’état », selon le patron d’ExxonMobil
Lors d’une réunion à la Maison Blanche vendredi avec le président Donald Trump, Darren Woods, PDG du groupe pétrolier américain ExxonMobil, a estimé qu’il était « impossible d’investir » au Venezuela dans les conditions actuelles et a appelé à des « changements importants » dans ce pays que Washington souhaite mettre sous tutelle. Rappelant que les actifs d’ExxonMobil ont été saisis à deux reprises au Venezuela, il a indiqué qu’un retour nécessiterait des modifications substantielles. Selon lui, les structures et les cadres juridiques et commerciaux en vigueur rendent aujourd’hui tout investissement au Venezuela impraticable, même s’il s’est déclaré « convaincu » qu’une intervention de Washington pourrait faire évoluer la situation.
1 min de lecture
