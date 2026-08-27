Cameroun : le MRC dénonce la non-reconnaissance de sa convention ayant reconduit Maurice Kamto

Le parti d’opposition conteste une lettre du ministère de l’Administration territoriale, datée du 19 août 2026, qui indique ne pas prendre acte de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025 ayant reconduit Maurice Kamto.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) conteste une correspondance du ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, datée du 19 août 2026 et adressée à Okala Ebode Joseph Thierry, dans laquelle le ministère dit ne pas prendre acte de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025 qui a reconduit Maurice Kamto à la présidence du parti.

Cette convention s’était tenue en ligne après l’interdiction d’une première tentative fin novembre 2025. Dans son communiqué final, le MRC avait présenté le scrutin comme valide et attribué 95,44 % des voix valablement exprimées à la liste conduite par Maurice Kamto, sur plus de 2 300 délégués préenregistrés.

Selon la lettre ministérielle, la décision répond à une contestation transmise le 23 décembre 2025 par Okala Ebode Joseph Thierry contre le procès-verbal de la convention. Paul Atanga Nji y invoque l’article 3, alinéa 2, de la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 pour justifier la position du ministère.

Le MRC a réagi le 26 août 2026 en qualifiant la démarche de tentative de déstabilisation. Le parti soutient que la convention du 21 décembre a valablement réinstallé Maurice Kamto à sa tête et rejette la remise en cause de cette séquence par les autorités administratives.

Le litige s’inscrit dans une contestation interne du retour de Maurice Kamto à la présidence du MRC, engagée après la saisine du 23 décembre 2025. La lettre du 19 août du ministère et la riposte du parti prolongent ainsi un différend ouvert autour des effets de la convention extraordinaire de décembre 2025.