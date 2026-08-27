Eswatini : la Chine appelle ses ressortissants à quitter le pays, le gouvernement conteste l’alerte

Pékin a déconseillé le 26 août 2026 tout voyage vers ce royaume d’Afrique australe en invoquant un risque sécuritaire très élevé. Le gouvernement eswatinien rejette cette appréciation dans un contexte diplomatique tendu autour de Taïwan.

La Chine a demandé le 26 août 2026 à ses ressortissants de quitter l’Eswatini dès que possible et a déconseillé de s’y rendre, le ministère chinois des Affaires étrangères invoquant un niveau de risque sécuritaire très élevé dans ce royaume d’Afrique australe.

Pékin a justifié cet avis par des risques sécuritaires jugés très élevés, en évoquant les télécom-fraudes et les jeux d’argent illégaux en ligne. L’Eswatini est le seul État africain entretenant des relations diplomatiques officielles avec Taïwan.

Le gouvernement eswatinien a rejeté cette évaluation. Sa porte-parole par intérim, Thabile Mdluli, a contesté l’idée d’un risque sécuritaire généralisé et a défendu la souveraineté du royaume.

Cette passe d’armes intervient après la visite en mai 2026 du président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini. En février 2026, Pékin avait aussi étendu les droits de douane zéro à 53 pays africains en excluant l’Eswatini.