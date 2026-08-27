Pologne : le président du Comité olympique arrêté dans le dossier Zondacrypto

Radosław Piesiewicz a été arrêté jeudi dans une enquête pour fraude et blanchiment qui a déjà donné lieu à des milliers de signalements et à d'importantes saisies de données.

Le président du Comité olympique polonais, Radosław Piesiewicz, a été arrêté jeudi 27 août 2026 dans le cadre de l’enquête Zondacrypto, un dossier de fraude et de blanchiment suivi par la branche silésienne du parquet national.

Waldemar Żurek a confirmé l’arrestation et indiqué que les actes de procédure étaient conduits par cette branche du parquet national.

Selon une source judiciaire citée par l’AFP, Piesiewicz est soupçonné d’avoir reçu des contreparties liées à l’attribution de contrats de sponsoring du comité olympique à Zondacrypto.

Le parquet régional de Gdańsk avait déjà ouvert le 4 mars 2025 une enquête distincte sur des soupçons d’irrégularités financières visant le président du Comité olympique polonais.

Le parquet régional de Katowice indiquait le 22 juin 2026 avoir enregistré plus de 3600 signalements, entendu près de 1000 personnes lésées, saisi 162 équipements électroniques et plus de 250 To de fichiers dans l’enquête Zondacrypto.