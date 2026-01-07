Ingérence américaine présumée: avant son procès en France, le RN craint une « pression inadmissible » du président du tribunal
La mise en garde du président du tribunal de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, sur une éventuelle « ingérence » américaine dans le procès en appel du Rassemblement national, prononcée la veille et une semaine avant l’ouverture du procès le 13 janvier, a été qualifiée mercredi 7 janvier par le parti d’extrême droite de « pression inadmissible » susceptible de « préjudicier gravement aux intérêts des prévenus ». Dans un communiqué, le Rassemblement national estime que ces propos constituent « l’accréditation d’une fake news ».
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires