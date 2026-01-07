Accueil En Brève Ingérence américaine présumée: avant son procès en France, le RN craint une « pression inadmissible » du président du tribunal

La mise en garde du président du tribunal de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, sur une éventuelle « ingérence » américaine dans le procès en appel du Rassemblement national, prononcée la veille et une semaine avant l’ouverture du procès le 13 janvier, a été qualifiée mercredi 7 janvier par le parti d’extrême droite de « pression inadmissible » susceptible de « préjudicier gravement aux intérêts des prévenus ». Dans un communiqué, le Rassemblement national estime que ces propos constituent « l’accréditation d’une fake news ».