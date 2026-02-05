Inde : Explosion dans une mine clandestine de charbon, au moins 18 morts

La police du Meghalaya a annoncé jeudi 5 février qu’une explosion survenue dans une mine de charbon non autorisée a entraîné la mort d’au moins 18 personnes. Les forces de l’ordre précisent que les corps ont été découverts au cours des opérations menées sur les lieux de l’incident.

Les équipes de secours poursuivent leurs fouilles dans le secteur d’East Jaintia Hills afin de déterminer si d’autres mineurs restent coincés sous terre. Le site fait l’objet d’inspections minutieuses pour localiser d’éventuelles poches où des survivants pourraient être retrouvés.

Manish Kumar, un haut responsable du district, a décrit la galerie comme une installation illégale. Les autorités attendent l’arrivée de personnels spécialisés des services étatiques et fédéraux de gestion des catastrophes pour relancer et coordonner les recherches à partir de vendredi.

Contexte des mines clandestines

Ces exploitations sauvages consistent souvent en des puits verticaux profondément creusés dans les pentes des collines, reliés entre eux par des galeries étroites destinées à extraire le charbon et parfois d’autres minerais. Leur configuration rend les secours difficiles et augmente les risques d’effondrement et d’accidents.

Un tribunal environnemental fédéral avait interdit en 2014 ce type d’exploitation au Meghalaya, après que des habitants eurent dénoncé la contamination des sources d’eau et les dangers pour les populations locales. Malgré cette interdiction, la pratique perdure dans plusieurs zones de l’État, particulièrement dans le district d’East Jaintia Hills, où s’est produit l’accident.