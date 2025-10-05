Incendie devant une mosquée en Angleterre qualifié de crime de haine par la police

En Brève

La police a indiqué dimanche qu’un incendie ayant endommagé samedi soir une mosquée dans le sud de l’Angleterre est traité comme un «crime de haine», trois jours après une attaque contre une synagogue à Manchester ayant fait deux morts et trois blessés graves. L’entrée principale de la mosquée, située dans la ville côtière de Peaceheaven, ainsi qu’un véhicule garé à l’extérieur, ont été endommagés dans ce sinistre présumé criminel; aucun blessé n’est à déplorer.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ