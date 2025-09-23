Immatriculation des motos: les dernières facilités accordées par l’Anatt avant la destruction des plaques non retirées

L’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) maintient sa décision de détruire les plaques d’immatriculation produites avant le 31 décembre 2023 mais non retirées par leurs propriétaires.

Cette destruction interviendra après le 15 octobre prochain. L’annonce a été confirmée par Laure Togbé, Responsable Littoral de l’Anatt, au micro de Matin Libre Télévision.

« Depuis 2023, nous avons lancé l’opération Zéro moto non immatriculée au Bénin. Nous avons multiplié les canaux d’information : médias, réseaux sociaux, spots en langues locales, déplacements dans les mairies et arrondissements. Malgré tout, l’engouement a été faible », a expliqué Laure Togbé.

Une première échéance avait été fixée en 2024, repoussée ensuite à décembre de la même année. Mais cette fois, l’agence se montre inflexible : « L’Anatt a vraiment décidé de détruire les plaques le 15 octobre 2025 », a-t-elle insisté.

Procédure de récupération simplifiée

Pour les usagers ayant égaré leurs documents de dépôt, il suffit désormais de se rendre dans une annexe de l’Anatt avec leur moto. « L’agent saisira le nom, prénom et numéro de châssis dans la base de données afin de retrouver le numéro d’immatriculation. La plaque est ensuite fixée séance tenante, gratuitement », a précisé la responsable.

Les usagers plus familiers avec le numérique peuvent aussi vérifier eux-mêmes en ligne. En entrant leur numéro de châssis sur le site www.moto.anatt.bj, ils peuvent générer leur certificat d’immatriculation, puis se rendre dans une agence pour le retrait de la plaque et de la carte grise.

Des innovations numériques

Laure Togbé a par ailleurs annoncé des innovations destinées à fluidifier les démarches. Désormais, les demandeurs sont informés par SMS ou e-mail dès que leur plaque est disponible.

Elle a aussi rappelé qu’un certificat d’immatriculation remis par un concessionnaire après l’achat d’une moto ne suffit pas : « Ce document permet seulement d’aller dans une agence de l’Anatt pour obtenir la carte grise », a-t-elle expliqué.

Cette nouvelle organisation vise à réduire les files d’attente, limiter les surcoûts et simplifier les procédures d’immatriculation.