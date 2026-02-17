«Ils m’ont traité comme un chien», Osimhen règle ses comptes avec Naples

À la veille d’un rendez-vous européen avec Galatasaray, Victor Osimhen est revenu sans détour sur la fin de son aventure napolitaine, dénonçant un traitement qu’il juge indigne.

Victor Osimhen n’a pas mâché ses mots. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’attaquant des Super Eagles a évoqué sa relation tendue avec le président de SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, et les circonstances de son départ. L’actuel buteur de Galatasaray assure qu’un accord verbal existait pour lui permettre de quitter Naples l’été suivant le titre de champion d’Italie. « Nous avions un accord verbal selon lequel je pouvais partir l’été suivant, mais l’autre partie n’a pas pleinement respecté cet engagement », a-t-il confié.

Le Nigérian évoque également une période de fortes tensions, marquée notamment par la publication d’une vidéo polémique sur TikTok après un penalty manqué face à Bologne. « Ils ont essayé de m’envoyer partout, ils m’ont traité comme un chien. Allez ici, allez là, faites ceci, faites cela », a-t-il lâché. Avant d’ajouter : « J’ai travaillé si dur pour ma carrière, je ne pouvais pas accepter un tel traitement. Je ne suis pas une marionnette. »

Des propos forts, prononcés à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA que Galatasaray disputera mardi. Une sortie médiatique qui confirme que la rupture entre Osimhen et Naples reste profondément marquée par l’amertume.