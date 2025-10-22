Ilan Halimi abattu : deux frères condamnés à 8 mois ferme et 8 mois avec sursis

En Brève

Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné mercredi deux frères jumeaux pour avoir abattu, mi-août à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), un olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi : l’un a été condamné à huit mois de prison ferme, l’autre à huit mois de prison avec sursis. Le tribunal les a déclarés coupables de destruction du bien d’autrui aggravée, mais les a relaxés du chef de violation d’un monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion, estimant qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments établissant que les deux hommes avaient conscience qu’il s’agissait d’un monument en mémoire d’Ilan Halimi, jeune Juif torturé à mort en 2006.