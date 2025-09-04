« Il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat », Wilfried Houngbedji

Le gouvernement de la rupture par le biais de son porte parole s’est prononcé sur le choix de Romuald Wadagni comme candidat à la succession de Patrice Talon. Selon Léandre Wilfried Houngbedji, ce choix met l’opposition en difficulté car il lui serait impossible de trouver un profil qui puisse égaler leur joker.

Selon l’ancien journaliste, le candidat Romuald Wadagni bénéficie déjà du soutien de figures politiques au-delà du camp présidentiel et pourrait même rallier des leaders de l’opposition.

Le porte parole du gouvernement espère voir des leaders de l’opposition se rallier au candidat de la mouvance, ce qui à ses dires renforcerait la cohésion nationale et favoriserait davantage le développement réel du pays.

D’abord, je voudrais constater également avec vous que M. Romuald Wadagni, depuis sa désignation, dès le lendemain, est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d’une large opinion nationale, y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n’applaudissent pas les actions du gouvernement, a précisé Wilfried Houngbédji.

Selon lui, des personnalités éminentes, comme le Président Nicephore Soglo, l’ex Président de la cour suprême, Batoko, qui ont adoubé cette candidature. J’ai noté également poursuit-il, des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce qu’appartenant à l’opposition, qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler avec les équipes autour afin de faire gagner non seulement le candidat, mais surtout le Bénin.

« Je pense, et c’est l’opinion du gouvernement, qu’il y a probablement de bons profils dans l’opposition. Mais nous avons également la certitude qu’il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat », a martelé le porte parole.

Wilfried Houngbedji n’a pas manqué de faire allusion à ce qu’il qualifie de soutien franc du député Léon Basile Ahossi, membre éminent du parti Les Démocrates.



« Donc, si demain, à sa suite, d’autres acteurs de l’opposition, le président Boni Yayi lui-même, parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle, décide de la rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble » a souligné M. Houngbédji

Pour lui, le Bénin donnera encore une autre leçon au monde si toutes les forces politiques peuvent taire leur querelle traditionnelle et s’allier au candidat de la mouvance qui à le croire, est un candidat multicompatible.



