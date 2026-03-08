Hyacinthe Deleplace, skieur malvoyant, fait une violente chute

Chute spectaculaire pour le skieur malvoyant français Hyacinthe Deleplace lors de la descente des Jeux paralympiques de Milan-Cortina : engagé dans la catégorie déficients visuels, le Villeurbannais de 36 ans a quitté la piste après avoir été déséquilibré au sommet d’une bosse et a terminé sa course dans les filets de sécurité. L’incident, survenu samedi matin, a provoqué une vive inquiétude sur le site avant que le skieur ne rassure les téléspectateurs en déclarant qu’il avait « fait une petite frayeur » et qu’il allait participer au Super‑G dans deux jours.

Champion du monde à plusieurs reprises et vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021, Hyacinthe Deleplace arrivait à Milan‑Cortina avec un palmarès important et des ambitions élevées. Ses antécédents sportifs ne se limitent pas au ski : entre 2006 et 2016, il s’était illustré en athlétisme, remportant notamment l’or sur 400 mètres et sur le relais 4 x 100 mètres lors de compétitions internationales, avant de se consacrer pleinement au ski et de décrocher une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Pékin.

La chute est intervenue après environ une minute de descente, au moment où Deleplace commençait à perdre du temps face aux meilleurs chronos. Selon sa propre description, une bosse mal anticipée l’a déséquilibré, l’envoyant hors de sa trajectoire et le projetant sur plusieurs mètres avant qu’il ne perde totalement ses appuis. Il a ensuite glissé jusqu’aux filets de sécurité, une issue heureusement sans gravité apparente puisque le skieur a pu s’exprimer au micro de France Télévisions après l’incident.

Sortie de piste, conséquences sportives et préparation pour la suite

Au micro, Hyacinthe Deleplace a résumé la séquence : « On a envoyé, on a fait le job jusqu’à cet endroit où je me fais déséquilibrer. Le sol arrive et je n’ai plus d’appuis, je finis dans le filet. » Cette sortie de piste a mis fin à ses espoirs de podium sur cette descente, épreuve finalement remportée par l’Autrichien Johannes Aigner, devant le Canadien Kalle Ericsson et l’Italien Giacomo Bertagnolli.

Malgré l’arrêt prématuré de sa manche, le Français a annoncé qu’il serait bien au départ du Super‑G dans deux jours et qu’il reviendrait « à 200 % ». Dans les disciplines de vitesse pour les athlètes malvoyants, la présence d’un guide est essentielle : ce binôme permet au compétiteur d’évoluer à grande vitesse sur des tracés techniques en suivant les indications du guide, ce qui implique une coordination précise et une confiance réciproque.

Les Jeux paralympiques de Milan‑Cortina ont débuté le 6 mars et se poursuivront jusqu’au 15 mars. À la mi‑journée samedi, l’Ukraine occupait la tête du tableau des médailles avec trois podiums, dont deux titres, tandis que la délégation française figurait en septième position avec deux médailles d’argent.