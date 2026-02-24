Hugo Manos confirme qu’il voit Laurent Ruquier « toutes les semaines »

Hugo Manos a annoncé en mars 2025 sa séparation d’avec Laurent Ruquier, après plusieurs années de vie commune, précisant dans une interview qu’ils « ne sont plus en couple depuis plusieurs semaines » et qu’ils restent « en très bons termes ». L’ancien chroniqueur, désormais reconverti en agent immobilier, a multiplié les déclarations dans la presse ces dernières semaines pour expliciter sa rupture, sa vie quotidienne et son choix professionnel.

Contacté par Buzz TV, Hugo Manos a expliqué que la fin de leur relation n’avait pas donné lieu à de tensions publiques : « C’est la vie, c’est comme ça. Les plus belles choses arrivent parfois à une fin. La seule chose que je peux vous dire, c’est que tout va très bien. Nous sommes en très bons termes. C’est quelqu’un d’extraordinaire. Il me le prouve encore aujourd’hui post-séparation. Donc tout va bien », a-t-il déclaré.

Interrogé également par Télé-Loisirs et Programme-TV, il a insisté sur sa volonté de ne pas transformer la rupture en « feuilleton » médiatique : « Il faut juste le dire et qu’on passe à autre chose. Le but n’est pas d’en faire un feuilleton. L’information est lancée. Aujourd’hui, il n’y a rien d’autre à ajouter. J’ai tout dit sur ce sujet », a-t-il affirmé.

Vie privée et nouvelle orientation professionnelle

Dans une interview accordée le 24 février 2026 à Purepeople, Hugo Manos a développé le point de vue qu’il adopte depuis la séparation. Il a reconnu la difficulté du changement après une longue relation : « Après tant d’années ensemble, on a appris à fonctionner en duo. Il y a forcément une forme de vertige quand tout s’arrête. (…) C’est compliqué, mais je rebondis. J’avais un confort plus important quand j’étais en couple qu’en étant seul, c’est certain. »

Il a néanmoins dressé un bilan d’indépendance financière et personnelle : « Je suis assez content de me rendre compte que j’étais indépendant avant et que je le suis encore aujourd’hui. Je gagne bien ma vie par moi-même. Et tous ceux qui pensaient que j’étais là pour de mauvaises raisons, je peux encore une fois leur prouver que je n’ai besoin de personne pour prendre soin de moi. »

Sur le plan pratique, les deux anciens partenaires continuent de s’organiser autour de leur chien : « On est toujours très proches. On se voit toutes les semaines. On a notre chien en commun et on s’envoie des photos de lui tous les deux jours », a précisé Hugo Manos, indiquant un maintien des liens quotidiens malgré la séparation.

Sur le plan professionnel, il a confirmé son retrait progressif des plateaux après ses passages comme chroniqueur dans Touche Pas à Mon Poste et sa reconversion dans l’immobilier. « Assez vite, j’ai senti que j’avais pris la bonne décision en empruntant cette voie. Parce qu’au-delà de me plaire, j’ai tout de suite signé des ventes et trouvé ma place parmi la concurrence. Ce qui n’est pas toujours évident, ça reste un métier difficile », a-t-il expliqué.

Enfin, évoquant son ressenti personnel depuis ce changement de cap, il a déclaré : « J’ai l’impression de me retrouver, d’être plus ancré dans la réalité et dans de vraies relations avec les gens. Je tisse des liens sincères avec les clients, dénué de tout ce qu’on peut trouver dans le showbiz. (…) Là, être en dehors de tout ça, ça me fait du bien, ça m’apaise beaucoup. Après, on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait et, si ça se trouve, demain, je serais le nouveau Stéphane Plaza. »