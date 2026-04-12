House of Challenge : la Haïtienne Ariana remporte la 8ᵉ édition

La grande finale de la 8ᵉ édition de House of Challenge a livré son verdict dans la soirée du samedi 11 avril 2026. Au terme d’un affrontement très suivi sur TikTok, la candidate haïtienne Ariana s’est imposée face à la Camerounaise MK Michelle, offrant à Haïti une victoire historique dans cette compétition panafricaine dédiée à la jeunesse et à l’entrepreneuriat.

Opposée à MK Michelle lors de l’ultime duel, Ariana a rapidement pris l’ascendant en remportant les trois manches du face-à-face. Portée par une mobilisation exceptionnelle de la communauté haïtienne, elle a creusé des écarts significatifs à chaque round, dépassant systématiquement le million de points d’avance.

Les chiffres traduisent l’ampleur du soutien : plus de 514 millions de points cumulés pour Ariana contre 214 millions pour son adversaire. Les contributions envoyées en direct — sous forme de “pièces” sur TikTok — ont également pesé lourd, avec plusieurs dizaines de millions mobilisés lors des trois matchs décisifs.

Cette domination nette consacre Ariana comme grande gagnante de l’édition 2026 et inscrit son nom au palmarès d’un programme devenu incontournable dans l’écosystème des créateurs de contenus africains et de la diaspora.

Une récompense à la hauteur de l’événement

Grâce à sa victoire, Ariana repart avec un ensemble de récompenses importantes. Le prix principal comprend notamment une enveloppe de 20 millions de FCFA, un voyage en Chine, une voiture ainsi qu’un financement supplémentaire de 10 millions de FCFA destiné à soutenir son projet entrepreneurial.

Au-delà de la performance individuelle, cette victoire permet également à Haïti de s’imposer dans une compétition jusque-là dominée par des candidats africains, tout en ouvrant la voie à l’organisation de la prochaine édition dans le pays.

L’un des aspects marquants de cette édition reste la volonté des organisateurs de récompenser tous les candidats. Une grille de gains a ainsi été définie pour valoriser l’engagement de chaque participant :

1ʳᵉ place : 20 millions FCFA + avantages (voyage, voiture, financement de startup)

2ᵉ place : 10 millions FCFA

3ᵉ place : 5 millions FCFA

4ᵉ place : 2 millions FCFA

5ᵉ à 7ᵉ place : 1,5 million FCFA

8ᵉ à 12ᵉ place : 500 000 FCFA

Cette répartition traduit une orientation assumée vers l’accompagnement des jeunes talents, même au-delà du podium.

Une participation béninoise remarquée

Le Bénin était représenté dans cette compétition par Régina Domingo, plus connue sous le nom de Régie Boyzzer. Engagée dans une dynamique entrepreneuriale, la candidate béninoise a mis en avant un projet de cordonnerie moderne porté par une femme, avec l’objectif de valoriser les métiers artisanaux et favoriser l’autonomisation économique.

Si elle n’a pas atteint la finale, sa participation a contribué à donner une visibilité accrue à son initiative ainsi qu’au potentiel créatif et entrepreneurial béninois.

House of Challenge se distingue par un format hybride mêlant téléréalité, influence digitale et promotion de projets innovants. Pendant deux semaines, douze créateurs de contenus issus de plusieurs pays vivent ensemble et s’affrontent à travers des défis variés : performances artistiques, épreuves sportives, quiz ou encore battles en direct sur TikTok.

Cette 8ᵉ édition a particulièrement mis l’accent sur les startups. Chaque candidat devait défendre un projet à impact social ou économique, renforçant ainsi la dimension utile et engagée du programme.