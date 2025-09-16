Houéyogbé: une femme tente de se donner la mort en se jetant dans un puits

Un drame a été évité de justesse ce dimanche 14 septembre 2025 à Houéyogbé, dans le département du Mono. Une femme a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans le puits de sa résidence après être rentrée de l’église.

Selon les premières informations, les motivations de cet acte désespéré restent inconnues. Alertés, les éléments du commissariat de Sè, appuyés par les sapeurs-pompiers, se sont rapidement déployés sur les lieux. Grâce à leur intervention, la victime a pu être extraite vivante du puits.

Dans un premier temps, elle a été confiée au Centre de promotion sociale de Comé avant d’être transférée à l’hôpital de zone de la même ville pour recevoir des soins appropriés.

Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur son état de santé. La situation suscite émoi et interrogations au sein de la population locale, tandis que les autorités appellent à la vigilance et au soutien psychologique face aux cas de détresse.