Hongrie : Viktor Orban promet de balayer les pseudo-organisations de la société civile avant les législatives d’avril

Le 14 février, lors de son allocution annuelle sur la situation du pays, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a promis de poursuivre sa campagne contre ce qu’il décrit comme des structures civiles fictives, des médias compromis et des membres du pouvoir judiciaire ou politique qu’il juge inféodés.

S’appuyant sur la perspective d’un succès aux élections législatives programmées en avril, le chef du gouvernement nationaliste a affirmé que son action ne faisait que commencer et qu’il restait encore beaucoup à accomplir pour consolider ses objectifs.

Dans ce discours, il a également ciblé les institutions européennes, les accusant de maintenir une pression sur la Hongrie qu’il entendra faire disparaître après le scrutin. Ses propos marquent une nouvelle étape dans sa confrontation verbale avec Bruxelles.

Stratégie de campagne et enjeux

Orbán a visiblement ancré son message dans la perspective électorale, présentant la bataille politique comme la suite logique d’une stratégie visant à restaurer selon lui la souveraineté nationale face aux influences extérieures. Le ton choisi vise à galvaniser ses partisans en promettant des mesures supplémentaires une fois que son parti aura renouvelé son mandat.

Ce discours s’inscrit dans la continuité d’un leadership qui n’hésite pas à opposer l’État hongrois aux organes européens et aux acteurs internes qu’il considère hostiles. L’accent mis sur l’échéance d’avril laisse présager que les prochaines semaines seront intensément mobilisées sur le plan politique.