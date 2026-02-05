Hongrie : Donald Trump annonce son «soutien plein et entier» à Viktor Orban

Le 5 février, Donald Trump a déclaré son soutien total à Viktor Orbán pour les élections législatives programmées le 12 avril. L’annonce, faite publiquement, intervient alors que le Premier ministre hongrois se prépare à briguer un nouveau mandat.

Viktor Orbán, chef du gouvernement et figure nationaliste controversée en Europe, entretient des relations étroites avec l’ancien dirigeant américain. Leur proximité politique est régulièrement soulignée par des prises de position publiques et des gestes d’appui réciproques.

Sur sa plate-forme Truth Social, Donald Trump a décrit Orbán comme un allié proche, un homme de combat et un dirigeant victorieux, affirmant qu’il le soutiendrait sans réserve pour rester à la tête de la Hongrie et qu’il resterait aux côtés du peuple hongrois.

Un message diffusé à l’approche du scrutin

Cette déclaration publique renforce l’image d’une coalition informelle entre responsables conservateurs et populistes internationaux. Publiée à quelques semaines du vote, elle pourrait être interprétée comme une tentative d’influencer l’opinion ou de conforter la base électorale d’Orbán.

Au-delà de la simple annonce, l’appui de personnalités étrangères prend une résonance particulière dans le contexte d’élections tendues, où chaque signal extérieur est scruté tant par les soutiens que par les opposants. Reste à voir comment cette prise de position sera accueillie en Hongrie et si elle aura un impact sur le résultat du 12 avril.