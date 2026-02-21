Hong Kong : dédommagement de 1 736 propriétaires d’appartements détruits dans un incendie meurtrier

Le samedi 21 février, les autorités de Hong Kong ont annoncé leur intention d’acquérir les titres de propriété appartenant à 1 736 personnes qui ont perdu leur logement lors d’un incendie meurtrier survenu il y a près de trois mois. Elles ont précisé que les blocs sinistrés ne feraient pas l’objet d’une reconstruction.

L’incendie, qui a ravagé un ensemble d’immeubles de grande hauteur situé dans le nord de la métropole, a coûté la vie à 168 personnes. Les familles évacuées réclament des solutions de relogement et certains sinistrés espéraient initialement voir le complexe rebÂtir.

Selon les premières évaluations, sept des huit tours présentent des dégâts jugés irréversibles, alors qu’un seul des immeubles est demeuré globalement intact après l’incendie.

Le secrétaire adjoint aux Finances, Michael Wong, a annoncé que l’État est prêt à mobiliser jusqu’à 6,8 milliards de dollars de Hong Kong — environ 870 millions de dollars américains — pour racheter les titres des appartements concernés, soit par versement en espèces, soit par le biais d’un échange de logements.

Modalités et réactions

Les personnes déplacées ont multiplié les demandes auprès des autorités pour obtenir un relogement rapide; les positions varient entre ceux qui souhaitent une compensation financière et ceux qui espèrent retrouver un logement dans un nouvel ensemble bâti sur le site.

Le plan annoncé prévoit donc deux options pour les propriétaires expropriés — compensation monétaire ou attribution d’un autre logement — tandis que les pouvoirs publics assument la responsabilité de gérer l’indemnisation et l’acquisition des titres.