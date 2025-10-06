Hémorragie de personnel à l’agence de l’ONU pour les réfugiés, plus d’un quart de ses effectifs partis cette année

En Brève

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a été contrainte de supprimer près de 5 000 emplois depuis le début de l’année, a déclaré lundi son Haut-Commissaire, Filippo Grandi, à l’ouverture de la réunion annuelle du comité exécutif de l’agence, évoquant des coupes sombres dans le financement de l’aide internationale. «Près de 5.000 collègues du HCR ont déjà perdu leur emploi cette année», a déploré M. Grandi, ajoutant que «cela représente plus d’un quart des effectifs».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ