Hélène Mercier-Arnault en dit plus sur sa relation avec Gims

Hélène Mercier-Arnault, rarement présente sur les plateaux, s’est exprimée publiquement cette semaine : invitée de « Sept à huit » sur TF1 le 22 février et accueillie le 23 février par Marc‑Olivier Fogiel sur RTL, la pianiste‑concertiste a expliqué les raisons de sa prise de parole à l’approche de la sortie d’un disque avec le prodige de la musique classique Daniel Lozakovich, programmée le 6 mars prochain. Elle est également revenue sur sa collaboration avec l’artiste Gims, leur voyage à Kinshasa en 2023 et son intervention en tant que guest sur la scène de la Paris La Défense Arena en décembre dernier.

Sur TF1 et sur RTL, Hélène Mercier‑Arnault a rappelé sa position professionnelle : « J’ai fait très peu de médias qui ne soient pas uniquement consacrés à la musique classique. Ma place est dans le métier que je fais », a‑t‑elle déclaré, soulignant qu’elle accompagne la vie publique de son mari, Bernard Arnault, « dans l’ombre le plus possible » et en refusant d’être l’objet d’une visibilité liée au groupe LVMH.

La musicienne, mère de trois enfants mentionnés comme travaillant pour LVMH, a confirmé son goût pour un registre musical éclectique. Elle a décrit son parcours artistique comme ouvert à des rencontres hors du strict répertoire classique, ce qui explique, selon elle, les collaborations ponctuelles avec des artistes de variété.

Hélène Mercier‑Arnault, une femme « rock’n’roll »

Lors de l’entretien avec Marc‑Olivier Fogiel, l’animateur a qualifié Mercier‑Arnault de « femme rock’n’roll », en renvoyant à la diversité de ses goûts et à ses incursions dans des univers populaires comme le rap. Interpellée sur son duo scénique avec Gims, elle a confirmé avoir accepté l’invitation : « J’ai toujours été attirée par la variété. J’ai eu la chance de rencontrer Gims qui me demande de l’accompagner dans une chanson ».

Sur l’expérience du duo, la pianiste a dit l’avoir « adorée » en insistant sur l’aspect live : « J’ai adoré cette expérience parce qu’il a un côté très classique. C’était du total live ». Elle a ainsi mis en avant la part d’échange artistique qui, selon elle, a présidé à cette collaboration ponctuelle.

Marc‑Olivier Fogiel a ironisé sur les éventuels intérêts financiers de ce type de participation. À cette suggestion — formulée sur un ton taquin — Hélène Mercier‑Arnault a répondu avec la même légèreté : « Non, je ne pense pas. Tout d’abord, je sais me défendre par rapport aux chèques. Il y a une connivence, une complicité entre nous. Gims est déjà une star bien confirmée. Il n’est pas obligé de faire de la musique avec moi pour obtenir certaines choses ».

Dans ses interventions publiques récentes, la musicienne a donc combiné promotion de son prochain disque avec des éclairages sur ses choix artistiques et sur la nature de ses relations professionnelles, en particulier avec Gims, dont elle a souligné le mélange d’univers classique et populaire lors de leurs apparitions communes.