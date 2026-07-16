Élodie Gossuin écartée de la présentation du Meilleur Pâtissier au profit d’Olivier Minne

Élodie Gossuin, ancienne Miss France et Miss Europe 2001, figure emblématique de la télévision française, a récemment exprimé son désir de présenter l’émission culinaire phare de M6, Le Meilleur Pâtissier. Malgré son enthousiasme et son implication dans divers projets médiatiques, l’animatrice a vu cette opportunité lui échapper au profit d’Olivier Minne, choisi par la production pour reprendre les rênes du programme. Cette annonce intervient alors que la chaîne dévoile également les nouveaux rôles de Norbert Tarayre et Roxane, ancienne candidate de la saison 4, qui succèdent à Cyril Lignac et Mercotte.

Élodie Gossuin, qui s’est brillamment reconvertie de reine de beauté à animatrice et personnalité de radio sur RFM, reste cependant positive quant à la suite de sa carrière, en affirmant sa passion pour l’animation télévisée et son attachement au partage humain suscité par ce métier. Son profil polyvalent et apprécié du public continue de faire d’elle un pilier du groupe M6, malgré le revers rencontré avec Le Meilleur Pâtissier.

Élodie Gossuin aspirait à animer Le Meilleur Pâtissier mais le choix s’est porté sur Olivier Minne

Lors d’une interview accordée à l’émission Club de l’été sur Europe 1, le jeudi 16 juillet 2026, Élodie Gossuin s’est confiée sur son souhait de présenter la célèbre émission de pâtisserie, un programme qu’elle considère comme une aventure humaine avant tout. Elle a souligné l’importance du lien créé pendant plusieurs semaines entre les participants et les animateurs, un cadre dans lequel elle se verrait parfaitement évoluer.

L’ancienne Miss a également révélé avoir pris l’initiative d’informer discrètement certains journalistes de son intérêt pour le poste, espérant ainsi faire passer son message auprès des décideurs. Malgré cet engouement, la production a finalement opté pour Olivier Minne, animateur reconnu pour son expérience et sa popularité au sein du groupe M6.

Par ailleurs, la nouvelle configuration du programme inclut également Norbert Tarayre, chef cuisinier célèbre pour sa participation à top Chef, ainsi que Roxane, la candidate appréciée de la quatrième saison de l’émission, en tant que nouveaux jurés succédant à Cyril Lignac et Mercotte. Ce renouvellement marque une étape importante dans la continuité et l’évolution de Le Meilleur Pâtissier.

Élodie Gossuin, quant à elle, continue à faire carrière dans l’univers audiovisuel avec dynamisme. Toujours engagée dans diverses émissions, elle met en avant sa capacité à transmettre de la bonne humeur et un climat bienveillant devant les caméras. Lors de son passage sur Europe 1, elle a exprimé combien le fait d’« incarner la fête et le sourire » constitue pour elle une véritable mission. Elle insiste aussi sur l’importance de garder une certaine forme de rêverie et de positivité, même à 45 ans, soulignant que ce métier lui permet de conserver cette flamme intérieure.

Depuis son sacre en 2001, Élodie Gossuin a su diversifier ses activités en tant qu’animatrice télé et radio, mais aussi en tant que femme engagée dans plusieurs causes sociales. Mariée au mannequin Bertrand Lacherie, elle partage ses expériences et son quotidien de mère de quatre enfants, deux paires de jumeaux, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à son image publique et attachante.