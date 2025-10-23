Hamas et Fatah au Caire pour préparer l’après-guerre à Gaza

En Brève

Des délégations du Hamas et du Fatah se sont réunies jeudi 23 octobre en Égypte pour examiner les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne égyptienne Al-Qahera News. Selon la chaîne, réputée proche des services de renseignement égyptiens, les représentants ont été convoqués « pour discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin de la guerre à Gaza ».