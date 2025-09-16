PAR PAYS
Guinness Record: la nigériane Hilda Baci signe un nouveau record mondial avec le riz jollof

Par Romaric Déguénon
Hilda Baci, cuisinière nigériane
La cheffe nigériane Hilda Baci a été reconnue par Guinness World Records pour avoir cuisiné la plus grande portion de riz jollof jamais réalisée : 8 780 kilos.

L’influenceuse culinaire nigériane Hilda Baci a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. Guinness World Records a confirmé sa performance exceptionnelle : la réalisation de la plus grande portion de riz jollof jamais préparée, atteignant 8 780 kilos.

L’exploit a été officialisé à l’issue du « Gino World Jollof Festival », organisé le 12 septembre 2025 à l’Eko Hotels and Suites de Lagos. L’événement, qui a réuni des milliers de spectateurs, a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Révélée en 2023 grâce à son marathon culinaire de plusieurs jours qui lui avait valu une première entrée dans le livre Guinness, Hilda Baci confirme son statut de figure incontournable de la gastronomie nigériane.

La fête a également attiré de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l’actrice Funke Akindele, l’influenceur Enioluwa Adeoluwa, la présentatrice Tomike Adeoye ou encore Bamidele Abiodun, épouse du gouverneur de l’État d’Ogun. Tous étaient venus saluer la nouvelle performance de la cheffe, devenue une véritable ambassadrice culinaire du Nigeria.

