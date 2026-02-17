Guinée : Massacre du 28 septembre 2009, de nouveaux récits de survivants devant le tribunal de Dixinn

Le procès relatif aux événements sanglants du 28 septembre 2009 se poursuit en Guinée. Ces faits, survenus au cours d’un rassemblement politique au stade de Conakry et ayant coûté la vie à de nombreux manifestants, restent au cœur d’une procédure judiciaire d’envergure.

Une première série d’audiences avait déjà abouti à des condamnations : un groupe de militaires a été jugé et sanctionné le 31 juillet 2024, marquant une étape importante dans la recherche de responsabilités.

Un second dossier, ouvert en janvier 2026, vise cette fois des officiers supérieurs. Parmi eux figure le colonel de gendarmerie Bienvenu Lamah, dont le cas est examiné devant le tribunal criminel de Dixinn, en périphérie de Conakry.

Le lundi 16 février 2026, de nouvelles victimes se sont présentées à la barre pour livrer leurs récits. Leurs témoignages ont renouvelé la dimension humaine et douloureuse du procès, en rappelant l’impact durable des violences de 2009.

Un procès aux enjeux de mémoire et de responsabilité

Pour les parties civiles, ces audiences constituent une opportunité de faire reconnaître les torts et d’obtenir des comptes pour les années de silence et d’impunité qui ont suivi le massacre. La reprise du dossier, plus de seize ans après les faits, est également perçue comme un test pour l’appareil judiciaire guinéen.

À Dixinn, les débats se déroulent dans une atmosphère tendue, chaque nouveau témoignage alimentant l’espoir des victimes et la pression sur les accusés. Le déroulement des prochaines séances permettra d’évaluer si cette seconde phase judiciaire renforcera la vérité et la réparation recherchées par les familles affectées.