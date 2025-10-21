Guinée équatoriale : le vice-président accuse la France de déstabiliser la scène politique

En Brève

Dans un message publié sur X le lundi 20 octobre, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a accusé la France de déstabilisation et de mener «toutes les tentatives visant à saper la paix en Guinée équatoriale». Sa déclaration intervient après l’attribution samedi du prix franco-allemand des droits de l’Homme à l’activiste exilé en Espagne Alfredo Okenve, que le pouvoir équato-guinéen qualifie de «traître» à la nation. «La France récompense les instigateurs de haine, les incitant à perturber la paix et à agir contre leurs propres cultures et leurs frères», écrit le vice-président, dans une rare prise de position diplomatique.

