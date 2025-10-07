Guerre en Ukraine: une frappe tue plusieurs civils dans la région de Kherson occupée par la Russie

En Brève

Une frappe de drone a tué quatre personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson sous occupation russe, a affirmé mardi 7 octobre Vladimir Saldo, responsable local nommé par Moscou, qui a accusé Kiev d’avoir visé délibérément des civils. Sur Telegram, Saldo a indiqué que les victimes ont été tuées sur une route entre Zavodivka et Gornostaïvka lors d’une attaque de drones ukrainiens « ciblant des véhicules civils ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ