Guerre en Ukraine : missiles sur Kiev, au moins huit blessés

En Brève

La suite après la publicité

Plusieurs quartiers de Kiev ont été frappés samedi 25 octobre par des attaques russes de missiles, faisant au moins huit blessés et provoquant des incendies, ont indiqué les autorités locales ukrainiennes. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a fait état sur Telegram de « huit blessés », dont trois hospitalisés, et a précisé que d’importants incendies s’étaient déclarés dans les quartiers de Desnyansky et Darnytsky sans toucher d’habitations. De son côté, le chef de l’administration militaire de la ville, Timour Tkatchenko, a déclaré que la défense aérienne était à l’œuvre à Kiev et que « l’ennemi attaque la ville avec des missiles ».