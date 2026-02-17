Guatemala : des experts de l’ONU demandent une enquête contre la procureure générale pour adoptions internationales illégales

Des experts des Nations unies ont demandé lundi l’ouverture d’une enquête visant la procureure générale du Guatemala, María Consuelo Porras, en raison d’allégations la reliant à des adoptions internationales illégales d’enfants autochtones dans les années 1980.

Selon le groupe d’experts, des informations ont été transmises indiquant qu’au moins 80 enfants issus de communautés autochtones auraient été placés en adoption internationale de manière irrégulière après avoir séjourné dans un établissement pour mineurs dirigé en 1982 par Mme Porras.

Cette requête arrive alors que la procureure générale traverse une période sensible sur le plan institutionnel : son mandat à la tête du ministère public arrivera à échéance en mai et elle n’a pas obtenu d’élection au sein de la Cour constitutionnelle du pays.

Les spécialistes onusiens ont rendu publique leur demande via un communiqué, appelant les autorités compétentes à initier des investigations afin de faire la lumière sur ces allégations et d’établir les responsabilités éventuelles.

Enjeux juridiques et répercussions politiques

Si une enquête formelle est ouverte, elle devrait porter sur la gestion de l’établissement en question, les circuits d’adoption pratiqués à l’époque et la possible implication de responsables publics. De telles démarches pourraient impliquer la collecte de témoignages, l’analyse d’archives administratives et, le cas échéant, des procédures judiciaires ciblant des responsables identifiés.

Au-delà des aspects pénaux, l’affaire soulève des questions sur la protection des droits des peuples autochtones et sur la transparence des institutions guatémaltèques. L’impact pour la carrière politique et juridique de Mme Porras dépendra en grande partie des suites procédurales et de la solidité des éléments réunis par les enquêteurs.