Groenland: le vice‑président américain J.D. Vance met en garde les Européens — prendre Trump au sérieux
Le 8 janvier 2026, le vice‑président américain J.D. Vance a conseillé aux dirigeants européens de « prendre au sérieux le président des États‑Unis » au sujet du Groenland, que Donald Trump souhaite acquérir. Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, il a ajouté que Washington demande à ses alliés européens de renforcer la sécurité de ce territoire et prévenu que, « s’ils ne le font pas, les États‑Unis devront faire quelque chose ».
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires