Groenland: le vice‑président américain J.D. Vance met en garde les Européens — prendre Trump au sérieux

Le 8 janvier 2026, le vice‑président américain J.D. Vance a conseillé aux dirigeants européens de « prendre au sérieux le président des États‑Unis » au sujet du Groenland, que Donald Trump souhaite acquérir. Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, il a ajouté que Washington demande à ses alliés européens de renforcer la sécurité de ce territoire et prévenu que, « s’ils ne le font pas, les États‑Unis devront faire quelque chose ».