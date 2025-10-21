Grippe aviaire : risque en France relevé de «modéré» à «élevé», indique le Journal officiel

En Brève

Un arrêté paru au Journal officiel mardi 21 octobre, rapporté par l’AFP, relève mercredi le niveau de risque lié à la grippe aviaire en France métropolitaine de «modéré» à «élevé», le plus haut échelon entraînant notamment le confinement des volailles. L’arrêté indique que cette décision se fonde sur la dynamique de l’infection par l’influenza aviaire hautement pathogène dans les couloirs migratoires traversant le pays, la confirmation de cas chez la faune sauvage migratrice sur le territoire national et le risque de diffusion du virus par ces oiseaux migrateurs aux oiseaux détenus.

