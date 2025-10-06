En Brève

Grèce : l’ex-Premier ministre Alexis Tsipras quitte son siège de député

Alexis Tsipras, ancien Premier ministre grec et figure de la gauche anti-austérité en Europe, a présenté sa démission de son mandat de député au sein de Syriza, affirmant toutefois vouloir poursuivre son « action politique ». Troisième force au Parlement, Syriza ne compte désormais plus que 25 députés sur 300. M. Tsipras avait déjà démissionné de la direction du parti il y a deux ans, après les lourdes défaites aux élections législatives de mai et juin 2023. Selon des observateurs, il pourrait désormais lancer son propre mouvement.

