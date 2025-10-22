Grèce: au moins 37 arrestations dans une fraude massive aux aides agricoles de l’UE

En Brève

La police grecque a annoncé mercredi l’arrestation d’au moins 37 personnes dans le cadre d’une vaste affaire de fraude aux subventions agricoles de l’Union européenne, pour laquelle des millions d’euros de versements frauduleux auraient été octroyés. L’opération, menée dans plusieurs régions de Grèce, visait le scandale lié à l’OPEKEPE (l’organisme grec chargé du versement des aides agricoles européennes), précise un communiqué des autorités, qui indiquent que des dizaines d’interpellations ont été effectuées et que 37 personnes ont été placées en garde à vue dans un premier temps.

